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Türkiye

Hastaneye hasta yakını gibi gelip televizyonları çaldılar

Konya'da bir hastaneden farklı günlerde hasta odalarında bulunan televizyonları çalan iki kardeş, çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile hastaneden çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:17 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:26

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