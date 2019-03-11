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Hacı Bayram-ı Veli, Ankara'da düzenlenen sempozyumla anıldı

Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli, Ankara'da düzenlenen sempozyumla anıldı. Sempozyumda, Hacı Bayram-ı Veli'nin düşünce ve öğretileri konuşuldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:43 - Son Güncelleme 11 Mart 2019 Pazartesi 19:43

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