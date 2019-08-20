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Gürbulak'ta yaklaşık 234 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 233 kilo 854 gram uyuşturucu yakalandı.

20 Ağustos 2019 Salı 14:58 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 14:59

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