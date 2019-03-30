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Türkiye

Gökyüzünün kadın savaşçıları

TRT Haber, vatan savunmasında zorlu mücadelenin içinde yer alan cesur kadın savaş pilotlarının nasıl yetiştirildiğine tanıklık etti.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:24 - Son Güncelleme 30 Mart 2019 Cumartesi 17:24

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