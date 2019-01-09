TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Giresun'da köpeğin kızak keyfi izleyenleri gülümsetti

Giresun'daki köpeğin kızak keyfi, izleyenleri kendine hayran bakıyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:04 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:04

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