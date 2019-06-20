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Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili davada 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

21 Haziran 2019 Cuma 00:37 - Son Güncelleme 21 Haziran 2019 Cuma 00:45

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