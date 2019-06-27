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Geleceğin parlayan meslekleri öğrencilerle buluşuyor
Yapay zeka, kodlama, uzay… Yükseköğretim Kurulu bu yıl öğrencileri yeni bölümlerle tanıştırıyor. Peki, bu parlak meslekler hangi üniversitelerde açılacak?
25 Haziran 2019 Salı 19:42 -
Son Güncelleme 25 Haziran 2019 Salı 19:43
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