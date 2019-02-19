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Geleceğin diplomatlarını yetiştirecek akademi başlıyor
TÜGVA tarafından 5'incisi düzenlenen Genç Diplomat Akademisi için başvurular sürüyor. Son başvuru tarihi 24 Şubat.
19 Şubat 2019 Salı 19:14 -
Son Güncelleme 19 Şubat 2019 Salı 19:14
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