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Kültür Sanat

Gaziler Günü'nde saklı türküler seslendirildi

TRT Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı için özel bir çalışmaya imza attı. Arşivlerdeki binlerce ses kaydı tarandı, bugüne kadar saklı kalmış 15 türkü gün yüzüne çıkarıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 01:03 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 01:07

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