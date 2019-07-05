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Fuat Sezgin ve Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi açıldı

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Fuat Sezgin'in adına, vefatının birinci yılında İstanbul'da özel bir kütüphane açıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:21 - Son Güncelleme 06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:22

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