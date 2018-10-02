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Fransa'da kafeye dalan at ortalığı birbirine kattı
Fransa'da sahibinden kaçan yarış atı, kafeye girerek ortalığı birbirine kattı.
Kategori :
Dünya
Tarih : 02.10.2018
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