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Dünya

Filistinlilere uygulanan işkencelerde 73 kişi hayatını kaybetti

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürerken, Filistin insan hakları kuruluşları, Filistinlilere uygulanan işkencelerde, 1967'den bu yana 73 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:04 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:05

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