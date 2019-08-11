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Dünya

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

700’ü aşkın fanatik Yahudi İsrail polisi korumasında işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenledi.

11 Ağustos 2019 Pazar 12:33 - Son Güncelleme 11 Ağustos 2019 Pazar 12:41

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