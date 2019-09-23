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Türkiye

Erken uyarı sistemiyle obruk oluşmadan tedbir alınacak

Konya'nın Karapınar ilçesi başta olmak üzere pek çok yerde oluşan obruklar artık kabus olmaktan çıkıyor. Konya'da kurulacak merkez sayesinde, obruklar uydudan izlenecek, riskli bölgeler belirlenecek.

23 Eylül 2019 Pazartesi 19:34 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 19:35

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