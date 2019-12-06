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Türkiye

Engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar

Mersin'de bir engellinin geçimini sağlamak için simit sattığı tezgahı 3 hırsız tarafından çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.

06 Aralık 2019 Cuma 20:50 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 20:51

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