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Yağmurlu
Türkiye

Eğribel Tüneli ile Giresun-Sivas arası 4 saate düşecek

Türkiye'nin ulaşım alanındaki dev projelerinden biri olan Giresun Eğribel Tüneli'nin inşaatı sürüyor. Tek tüpte kazı çalışmaları tamamlandı. Tünelin 2021 yıllında hizmete girmesi planlanıyor.

04 Aralık 2019 Çarşamba 17:35 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 17:38

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