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Türkiye

Düzce'de su baskını ve toprak kayması

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yolları kapandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:07 - Son Güncelleme 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:19

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