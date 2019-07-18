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Türkiye

Düzce'de mahsur kalan kişiler kurtarıldı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:49 - Son Güncelleme 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:08

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