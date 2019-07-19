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Türkiye

Düzce'de evin dere yatağına yıkılışı kamerada

Düzce'de oluşan toprak kayması ve su baskınlarının ardından Esmahanım köyünde bir evin dere yatağına yıkılışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:39 - Son Güncelleme 19 Temmuz 2019 Cuma 17:44

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