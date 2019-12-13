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Kültür Sanat

Dünyaca ünlü isimler TRT Uluslararası Çocuk Medya Konferansı'na katıldı

İstanbul'da iki gün süren TRT Uluslararası Çocuk Medya Konferansı'na, Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli isim katıldı. Konferansa katılan isimlerden biri de Dr. Chip Donohue idi.

13 Aralık 2019 Cuma 10:35 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 10:39

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