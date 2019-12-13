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13.12.2019 - 11:16
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
13.12.2019 - 10:35
Bakan Gül: ABD Senatosu'nun aldığı karar bizim için yok hükmündedir
13.12.2019 - 10:19
Gemi ve deniz teknolojilerinde yeni dönem: DENİZ-TEK kuruldu
13.12.2019 - 09:47
Türkiye'den düşen uçaktaki kayıpları için Şili'ye taziye mesajı
13.12.2019 - 09:07
Muhammed Dahlan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Dünyaca ünlü isimler TRT Uluslararası Çocuk Medya Konferansı'na katıldı
İstanbul'da iki gün süren TRT Uluslararası Çocuk Medya Konferansı'na, Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli isim katıldı. Konferansa katılan isimlerden biri de Dr. Chip Donohue idi.
13 Aralık 2019 Cuma 10:35 -
Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 10:39
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