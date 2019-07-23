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Türkiye

Donanmadan sondaj gemilerine kesintisiz refakat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilere sürekli ve kesintisiz refakat ediyor.

23 Temmuz 2019 Salı 13:15 - Son Güncelleme 23 Temmuz 2019 Salı 13:34

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