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Bilim Teknoloji

Doğu Anadolu Gözlemevi'nin teleskop ve aynası hazır

Erzurum'daki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya tepelerinde inşası süren Doğu Anadolu Gözlemevi'nin İtalya ve Rusya'da yapılan teleskop ve aynası tamamlandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:55 - Son Güncelleme 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:55

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