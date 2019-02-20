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Diyarbakır'da toprağa gömülü 75 imha edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde bulunan ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 75 dolu tüp imha edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:45 - Son Güncelleme 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:45

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