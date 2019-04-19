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Eğitim

Diploma denklik başvurularının doğru bilinen yanlışları

Yurt dışında eğitim görüp, Türkiye'de denklik almak isteyen birçok kişi var. Ancak, denklik alabilmek için yapılması gereken işlemlere dair birçok yanlış bilgi bulunuyor.

19 Nisan 2019 Cuma 19:03 - Son Güncelleme 19 Nisan 2019 Cuma 19:41

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