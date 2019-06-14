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Türkiye

Dev yolcu uçağı Saros Körfezi’ne batırılıyor

Saros Körfezi’nde dalış turizmini canlandırmak ve yapay resif olarak kullanılmak için batırılacak Airbus A330 tipi yolcu uçağı, kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak.

14 Haziran 2019 Cuma 10:47 - Son Güncelleme 14 Haziran 2019 Cuma 10:47

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