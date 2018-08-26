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Cumhurbaşkanlığı'ndan Zafer Haftası paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, Zafer Haftası dolayısıyla bir video yayımladı.

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı, zafer haftası
Kategori : Türkiye
Tarih : 26.08.2018
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