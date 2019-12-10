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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır." dedi.

10 Aralık 2019 Salı 12:36 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 12:37

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