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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Masada ikili ilişkiler ve Suriye olacak.

27 Ağustos 2019 Salı 12:51 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 12:52

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