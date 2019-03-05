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Colorado'da meydana gelen çığ araçları yuttu

ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen çığ nedeniyle, bir otoyol ve bazı araçlar kar kütlesi altında kaldı.

05 Mart 2019 Salı 15:54 - Son Güncelleme 05 Mart 2019 Salı 15:54

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