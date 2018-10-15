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Çin'de nefes kesen cam tabanlı asma köprü ziyaretçilerini ağırlıyor

Çin'de bulunan cam tabanlı asma köprü, ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor.

Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 15.10.2018
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