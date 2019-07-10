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Çin'de kadın yolcu, kendisini ikaz eden otobüs sürücüsüne saldırdı

Çin’de bir belediye otobüsünde meydana gelen olayda, otobüs sürücüsü, inmek isteyen kadını, durağı beklemesi konusunda ikaz etti. Sinirlenen kadın otobüs sürücüsüne saldırdı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:04

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