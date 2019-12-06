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Dünya

Çin'de bir polisin üzerine savrulan araçtan kendisini kurtarma anı kamerada

Çin'de bir polis memuru, kontrolden çıkan tırın neden olduğu zincirleme kazadan refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.

06 Aralık 2019 Cuma 12:34 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 12:35

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