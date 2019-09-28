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28.09.2019 - 16:30
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Çin’de belediye başkanının evinde 13,5 ton altın bulundu
Çin polisi, eski Danzhou Belediye Başkanı Zhang Qi’nin evine gerçekleştirilen operasyonda bodrum katına gizlenmiş 13,5 ton altın buldu.
28 Eylül 2019 Cumartesi 18:12 -
Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 18:12
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