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Dünya

Çin’de belediye başkanının evinde 13,5 ton altın bulundu

Çin polisi, eski Danzhou Belediye Başkanı Zhang Qi’nin evine gerçekleştirilen operasyonda bodrum katına gizlenmiş 13,5 ton altın buldu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 18:12 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 18:12

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