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Çin'de annesiyle yürüyen çocuğu kaçırma girişimi

Çin'de bir kişi annesiyle birlikte yolda el ele yürüyen çocuğu kaçırmaya çalıştı.

Etiketler: çin, kaçırma teşebbüsü
Kategori : Dünya
Tarih : 17.08.2018
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