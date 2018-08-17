Çin'de annesiyle yürüyen çocuğu kaçırma girişimi

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Çin'de bir kişi annesiyle birlikte yolda el ele yürüyen çocuğu kaçırmaya çalıştı.
Etiketler:
çin
,
kaçırma teşebbüsü
Kategori :
Dünya
Tarih : 17.08.2018
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