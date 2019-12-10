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Kültür Sanat

Cam mozaik sanatçısı: Meyçem Ezengin

Mozaik, geleneksel Türk sanatlarının önemli dallarından biri. Osmanlı döneminde altın çağını yaşayan sanatın günümüzde de yetenekli temsilcileri bulunuyor. Tıpkı Meyçem Ezengin gibi...

10 Aralık 2019 Salı 10:01 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 10:05

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