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Spor

Çağlar Söyüncü TRT SPOR'a konuştu

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Arnavutluk maçı öncesi TRT SPOR'a açıklamakarda bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:25 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:26

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