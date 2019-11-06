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Kültür Sanat

Burdurlu çift bölgenin tarihini ahşaba işleyerek anlatıyor

Göller Yöresi deyince akla gelen ilk il Burdur. Kentin ev sahipliği yaptığı tüm değerler sanata da yansıyor. Ahşap yakma sanatı da bunlardan biri.

06 Kasım 2019 Çarşamba 17:11 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 17:12

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