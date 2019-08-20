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Dünya

Brezilya'da silahlı bir kişi otobüs yolcularını rehin aldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde silahlı bir kişi halk otobüsünde 37 kişiyi rehin aldı. Saldırganın yolculardan birkaçını serbest bıraktığı açıklandı.

20 Ağustos 2019 Salı 16:27 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 16:29

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