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Binali Yıldırım döner kesti, kestane dağıttı, minibüs kullandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Pendik'te döner kesti, vatandaşlara kestane dağıttı, minibüsün direksiyonuna geçerek, araç kullandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 21:53 - Son Güncelleme 02 Mart 2019 Cumartesi 21:53

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