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Bilim Seyyahları festivali başladı

Geleceğin bilim insanı adayı öğrenciler, Bilim Seyyahları festivalinde buluştu.

Kategori : Bilim Teknoloji
Tarih : 27.09.2018
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