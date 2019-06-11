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Beşiktaş'taki korkunç kazanın en yakın tanığı TRT Haber'e konuştu

İstanbul'da Beşiktaş'ta makas atan aracın ticari araca çarpması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada oğlunu da kaybeden aracın şoförü Nurullah Eray TRT Haber'e konuştu.

11 Haziran 2019 Salı 17:11 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 17:11

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