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Batı Trakya'da Türk azınlığın geleneksel hatim törenleri sürüyor
Yunanistan’da Batı Trakya Türk azınlığının geleneksel hatim törenleri sürüyor. Hafta sonu İskeçe'deki Şahin köy ve Gümülcine'deki Hacıören köyünde törenler vardı.
30 Nisan 2019 Salı 17:39 -
Son Güncelleme 30 Nisan 2019 Salı 17:41
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