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Türkiye

Basında ilk Atatürk fotoğrafı

Büyük Önder Atatürk'ün basında yayımlanmış ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Dergide ilk kez fotoğrafı basılan Atatürk'ten övgüyle söz edildi.

17 Mayıs 2019 Cuma 17:54 - Son Güncelleme 17 Mayıs 2019 Cuma 17:55

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