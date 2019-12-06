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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1381 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 752 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06 Aralık 2019 Cuma 11:32 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 11:33

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