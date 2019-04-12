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Türkiye

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar havada yakaladı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen küçük çocuk, yere düşmeden aşağıdaki vatandaşlarca havada yakalandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 22:36 - Son Güncelleme 11 Nisan 2019 Perşembe 22:37

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