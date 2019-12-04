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Kültür Sanat

Bakan Ersoy, Haluk Bilginer ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer ile bir araya geldi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 00:55 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 00:55

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