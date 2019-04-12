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Bakan Çavuşoğlu: Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verecek en son ülke Fransa'dır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız parlamenterin Ermeni soykırımına yönelik sorusuna "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verecek en son ülke Fransa'dır" diye yanıt verdi.

12 Nisan 2019 Cuma 11:15 - Son Güncelleme 12 Nisan 2019 Cuma 11:15

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