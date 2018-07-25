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Avrupa Uzay Ajansı yörüngeye 4 uydu birden fırlattı

Avrupa Uzay Ajansı, Galileo projesi kapsamında 4 uyduyu daha yörüngeye fırlattı.

Kategori : Dünya
Tarih : 25.07.2018
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