Avrupa Uzay Ajansı yörüngeye 4 uydu birden fırlattı

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Kategori :
Dünya
Tarih : 25.07.2018
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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Yunanistan sel felaketiyle boğuşuyor
Yunanistan'ı yangının ardından sel vurdu
Klasik otomobiller modifiye edilerek yeniden hayat buluyor
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ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama
Kadın tulum sanatçısı enstrümanı dünyaya tanıtıyor
Yunanistan'ı yasa boğan yangının sarsıcı görüntüleri
California'da orman yangını kontrol altına alınamıyor
TÜGVA’nın yaz okulu etkinlikleri sona erdi
Gölcük Tabiat Parkı'nda ayılara karşı önlem
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Yunanistan sel felaketiyle boğuşuyor
Yunanistan'ı yangının ardından sel vurdu
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