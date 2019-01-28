TRT Haber

28
Ocak 2019
Pazartesi
Kültür Sanat

Atatürk Kitaplığı tarihi belgeleri dijitale aktardı

Atatürk Kitaplığı koleksiyonuna kazandırılan Yeni Tarih Arşivi dijital erişime açıldı. Arşivde fotoğraflar, haritalar, mektuplar, belgeler yer alıyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:32 - Son Güncelleme 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:32

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