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ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

ASELSAN, Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu TORK'un ilk deniz testlerini başarıyla tamamladı.

Kategori : Bilim Teknoloji
Tarih : 01.10.2018
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